На Сумщине прогнозируют крещенские морозы

Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -9..-14°С.
Внимание!
Ночью 19 января по Сумской области и г.Сумы сохранятся порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).
20 января: облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -7..-12°С, днем -2..-7°С.
21 января: облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем 0..-5°С.
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