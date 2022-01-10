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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45252

На Сумщине прогнозируют крещенские морозы

19 января в Сумской области прекратятся осадки и произойдет снижение температуры воздуха.

Ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -9..-14°С.

Внимание!

Ночью 19 января по Сумской области и г.Сумы сохранятся порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).

20 января: облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -7..-12°С, днем -2..-7°С.

21 января: облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3..-8°С, днем 0..-5°С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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