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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:31468

Роменчанин обокрал тещу

Правоохранители установили причастность 28-летнего жителя одного из сел Роменского района к краже денег из дома родственницы.

К работникам Роменского районного отдела полиции с заявлением о краже обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина объяснила, что несколько дней у нее дома гостил ее зять, а после его визита заявительница обнаружила исчезновение 300 долларов США и 5 000 гривен.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что к краже действительно причастен 28-летний родственник заявительницы. Последний же своей причастности к содеянному не отрицал.

Мужчина объяснил, что в день кражи теща была на работе, а ее муж занимался делами по хозяйству. Оставшись в доме без хозяев, злоумышленник быстро проверил возможные места, где могут храниться деньги.

Найдя деньги, мужчина присвоил их. Дом злоумышленник покинул не сразу, а только когда домой вернулась хозяйка. Тогда же между женщиной и молодым мужчиной возник небольшой конфликт, после чего оскорбленный вор собрал свои вещи и ушел. Спустя время женщина обнаружила отсутствие денежных средств.

В полиции в отношении злоумышленника возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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