В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов (видео) Мужчина во избежание административной ответственности предложил правоохранителям «откупной».

Патрулируя одну из улиц города Конотоп, работники отдела реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ВАЗ-2199, двигавшийся с нарушением Правил дорожного движения. Так что остановили его для проверки.

Водителем оказался 34-летний местный житель. При общении с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на состояние опьянения. Однако мужчина, чтобы избежать административного наказания, предложил полицейским «откупной» в сумме 5000 гривен.

Сотрудники полиции отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для документирования правонарушения.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и составили в отношении водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.