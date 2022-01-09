В Шостке пьяный водитель с поддельными правами попал в ДТП Во время патрулирования города правоохранители обнаружили автомобиль «Opel Astra», который в нарушение правил дорожного движения выехал на тротуар и застрял на «ступеньке».

Машина не была повреждена. Как проинформировали в полиции, за рулем иномарки находился 27-летний шесткинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 2,14 промилле, что в 10 раз превышало норму.

Кроме того, во время проверки документов оказалось, что водительское удостоверение имело признаки подделки. Его изъяли и направили на экспертизу.

На водителя были составлены два админматериала по ст. 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пишет Шостка.инфо.