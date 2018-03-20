Сумской исполком принял решение о проведении транспортного конкурса: желтые «Руты» тоже будут Сегодня, 18 января, исполком проголосовал за решение «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской территориальной громады».

Члены исполкома проголосовали за проведение конкурса, который должен пройти в марте 2022 года. На него выносится 31 объект конкурса, в основном по одному маршруту. Кроме обхединенных лотов - 7 и 16 маршруты, 67 и 26, 57А, 59 и 59А. Также появились два пригородных маршрута: Сумы – Стецьковка и Сумы – Великая Чернеччина – Вильшанка.

Несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко о том, что на новом конкурсе будут только большие автобусы, перевозчикам предлагается два варианта: либо 23-местный автобус (читай 19-местная «Рута» + 4 стоячих человека), либо 40-местный средний автобус. Количество машин в таком случае меняется.