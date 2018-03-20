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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской исполком принял решение о проведении транспортного конкурса: желтые «Руты» тоже будут

Сегодня, 18 января, исполком проголосовал за решение «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской территориальной громады».

Члены исполкома проголосовали за проведение конкурса, который должен пройти в марте 2022 года. На него выносится 31 объект конкурса, в основном по одному маршруту. Кроме обхединенных лотов - 7 и 16 маршруты, 67 и 26, 57А, 59 и 59А. Также появились два пригородных маршрута: Сумы – Стецьковка и Сумы – Великая Чернеччина – Вильшанка.

Несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко о том, что на новом конкурсе будут только большие автобусы, перевозчикам предлагается два варианта: либо 23-местный автобус (читай 19-местная «Рута» + 4 стоячих человека), либо 40-местный средний автобус. Количество машин в таком случае меняется.

К сведению

Перелік об’єктів, які виносяться на конкурс з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Сумської міської територіальної громади

 

№ об’єкта конкурсу

№ марш-руту

Назва маршруту

Режим роботи

Пасажиро-вмісність, не менш, чол.*

Кількість автобусів**

Інтервал руху, хвилин

Особливості періодичності виконання перевезень

1

1

Роменська-Гамалія

звичайний

23

8

6-15

Щодня

40

5

20-45

2

2

Ковпака-Інтернаціоналістів

звичайний

23

10

5-12

Щодня

40

6

10-24

3

3

Аеропорт-Героїв Крут

звичайний

23

9

5-10

Щодня

 

40

6

12-25

4

4

Аеропорт-Хіммістечко

звичайний

23

8

7-13

Щодня

40

5

10-25

5

5

Роменська-Хіммістечко

звичайний

23

14

6-17

Щодня

 

40

9

10-24

6

7

Хіммістечко-Баранівка

звичайний

23

8

8-16

Щодня

 

40

5

13-28

16

Ковпака-Баранівка

звичайний

23

2

38

Щодня

 

7

10

Косівщина-Героїв Крут

звичайний

23

12

6-15

Щодня

 

40

8

10-22

8

11

Тепличний-Тепличний

звичайний

23

8

8-16

Щодня

 

40

5

12-25

9

12

Тімірязівка-Тімірязівка

звичайний

23

15

5-10

Щодня

 

40

9

8-16

10

13

Тепличний-Героїв Крут

звичайний

23

14

5-10

Щодня

40

9

8-16

11

14

Тімірязівка–Зал.вокзал

звичайний

23

5

10-20

Щодня

12

15

СНАУ-коледж СНАУ

звичайний

23

10

6-12

Щодня

40

6

12-22

13

17А

Роменська-Хіммістечко

звичайний

23

8

8-17

Щодня

 

40

5

15-30

14

18

Веретенівка-Героїв Крут

звичайний

23

15

8-16

Щодня

 

40

9

10-22

15

19

Роменська-В.Піщане

звичайний

23

10

6-12

Щодня

40

6

10-25

16

20

Аеропорт-Ковпака

звичайний

23

14

6-13

Щодня

 

40

9

10-22

17

21

Прокоф'єва-Прокоф'єва

звичайний

23

8

4-10

Щодня

 

40

5

7-15

18

22

Веретенівка-Хіммістечко

звичайний

23

7

10-20

Щодня

 

40

4

20-40

19

23

Тепличний-Тепличний

звичайний

23

9

7-12

Щодня

40

5

12-25

20

24

Баранівка-Баранівка

звичайний

23

5

12-20

Щодня

 

40

3

30

21

51

Піщане-Прокоф'єва

звичайний

23

5

20-50

Щодня

 

40

3

30-60

22

52

Ковпака-Прокоф’єва

звичайний

23

10

8-16

Щодня

40

6

 

23

53

Добровільна-Аеропорт

звичайний

23

3

30-45

Щодня

24

55

Роменська-Героїв Крут

звичайний

23

9

10-19

Щодня

40

6

 

25

57

Роменська–Баранівка

звичайний

23

5

18-30

Щодня

26

61

Автовокзал-Хіммістечко

звичайний

23

16

7-15

Щодня

40

9

10-22

27

67

Прокоф’єва – вул. Косівщінська

звичайний

40

3

20-65

Щодня

26

Центр - 40-ва підстанція

звичайний

40

1

60

Щодня

28

64А

Добровільна – Центральний ринок

звичайний

40

1

44-46

Щодня

29

57А

Баранівка-Центр

звичайний

40

2

30-60

Щодня

59

Веретенівка-Баси

звичайний

40

7

20-48

59А

Баси-Центр

звичайний

40

8

7-16

30

156

Вільшанка-В.Чернеччина-Суми

звичайний

28

1

 

Щодня

31

172

Суми-Стецьківка

звичайний

30

2

 

Щодня

Общество Транспортный конкурс
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