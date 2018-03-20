Сумской исполком принял решение о проведении транспортного конкурса: желтые «Руты» тоже будут

Члены исполкома проголосовали за проведение конкурса, который должен пройти в марте 2022 года. На него выносится 31 объект конкурса, в основном по одному маршруту. Кроме обхединенных лотов - 7 и 16 маршруты, 67 и 26, 57А, 59 и 59А. Также появились два пригородных маршрута: Сумы – Стецьковка и Сумы – Великая Чернеччина – Вильшанка.
Несмотря на обещания мэра Сум Александра Лысенко о том, что на новом конкурсе будут только большие автобусы, перевозчикам предлагается два варианта: либо 23-местный автобус (читай 19-местная «Рута» + 4 стоячих человека), либо 40-местный средний автобус. Количество машин в таком случае меняется.
№ об’єкта конкурсу
№ марш-руту
Назва маршруту
Режим роботи
Пасажиро-вмісність, не менш, чол.*
Кількість автобусів**
Інтервал руху, хвилин
Особливості періодичності виконання перевезень
1
1
Роменська-Гамалія
звичайний
23
8
6-15
Щодня
40
5
20-45
2
2
Ковпака-Інтернаціоналістів
звичайний
23
10
5-12
Щодня
40
6
10-24
3
3
Аеропорт-Героїв Крут
звичайний
23
9
5-10
Щодня
40
6
12-25
4
4
Аеропорт-Хіммістечко
звичайний
23
8
7-13
Щодня
40
5
10-25
5
5
Роменська-Хіммістечко
звичайний
23
14
6-17
Щодня
40
9
10-24
6
7
Хіммістечко-Баранівка
звичайний
23
8
8-16
Щодня
40
5
13-28
16
Ковпака-Баранівка
звичайний
23
2
38
Щодня
7
10
Косівщина-Героїв Крут
звичайний
23
12
6-15
Щодня
40
8
10-22
8
11
Тепличний-Тепличний
звичайний
23
8
8-16
Щодня
40
5
12-25
9
12
Тімірязівка-Тімірязівка
звичайний
23
15
5-10
Щодня
40
9
8-16
10
13
Тепличний-Героїв Крут
звичайний
23
14
5-10
Щодня
40
9
8-16
11
14
Тімірязівка–Зал.вокзал
звичайний
23
5
10-20
Щодня
12
15
СНАУ-коледж СНАУ
звичайний
23
10
6-12
Щодня
40
6
12-22
13
17А
Роменська-Хіммістечко
звичайний
23
8
8-17
Щодня
40
5
15-30
14
18
Веретенівка-Героїв Крут
звичайний
23
15
8-16
Щодня
40
9
10-22
15
19
Роменська-В.Піщане
звичайний
23
10
6-12
Щодня
40
6
10-25
16
20
Аеропорт-Ковпака
звичайний
23
14
6-13
Щодня
40
9
10-22
17
21
Прокоф'єва-Прокоф'єва
звичайний
23
8
4-10
Щодня
40
5
7-15
18
22
Веретенівка-Хіммістечко
звичайний
23
7
10-20
Щодня
40
4
20-40
19
23
Тепличний-Тепличний
звичайний
23
9
7-12
Щодня
40
5
12-25
20
24
Баранівка-Баранівка
звичайний
23
5
12-20
Щодня
40
3
30
21
51
Піщане-Прокоф'єва
звичайний
23
5
20-50
Щодня
40
3
30-60
22
52
Ковпака-Прокоф’єва
звичайний
23
10
8-16
Щодня
40
6
23
53
Добровільна-Аеропорт
звичайний
23
3
30-45
Щодня
24
55
Роменська-Героїв Крут
звичайний
23
9
10-19
Щодня
40
6
25
57
Роменська–Баранівка
звичайний
23
5
18-30
Щодня
26
61
Автовокзал-Хіммістечко
звичайний
23
16
7-15
Щодня
40
9
10-22
27
67
Прокоф’єва – вул. Косівщінська
звичайний
40
3
20-65
Щодня
26
Центр - 40-ва підстанція
звичайний
40
1
60
Щодня
28
64А
Добровільна – Центральний ринок
звичайний
40
1
44-46
Щодня
29
57А
Баранівка-Центр
звичайний
40
2
30-60
Щодня
59
Веретенівка-Баси
звичайний
40
7
20-48
59А
Баси-Центр
звичайний
40
8
7-16
30
156
Вільшанка-В.Чернеччина-Суми
звичайний
28
1
Щодня
31
172
Суми-Стецьківка
звичайний
30
2
Щодня
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