На Сумщине бывшему полицейскому, который пьяным совершил смертельное ДТП, вручили подозрение При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 14 января 2022 года сообщено о подозрении 36-летнему бывшему полицейскому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП.

Речь идет о трагедии, произошедшей 29 января 2021 года в г. Путивль. В то время оперуполномоченный сектора криминальной полиции районного отдела полиции, управляя автомобилем «Toyota Сorolla», двигался по проезжей части ул. Новоселовская в направлении центра города. Во время движения водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся со столбом электроопоры. В результате ДТП авто перевернулось, от полученных травм один из пассажиров скончался в тот же день в больнице.

Согласно выводу медиков, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,52 промилле). Более того, согласно выводам экспертизы от 28 декабря 2021 года, нарушения водителем Правил дорожного движения Украины с технической точки зрения находятся в причинной связи с возникновением ДТП и наступившими последствиями.

После ДТП мужчина был уволен из полиции, в настоящее время он проходит службу в одной из воинских частей.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Досудебное расследование проведено следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.