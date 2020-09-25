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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54756

Сегодня – день рождения почетных гражданок Сум

Сестры Валентина и Вита Семеренко празднуют сегодня день рождения.

18 января в Краснополье родились выдающиеся украинские биатлонистки, Заслуженные мастера спорта Украины, члены национальной сборной команды Украины, чемпионки Олимпийских Игр в Сочи - Вита и Валентина Семеренко. Список их достижений оторых занимает отдельные страницы в Википедии и является всемирным достоянием в сфере Олимпийского спорта.

От всей души поздравляем талантливых спортсменок, очаровательных девушек с Днем рождения! Желаем спортивного долголетия и счастливого нашего времени! Пусть каждый день будет наполнен радостью и приятными воспоминаниями!

Общество Валентина Семеренко Вита Семеренко
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