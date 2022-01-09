В Сумах маршрутка попала в ДТП

Фото с места ДТП выложила сумчанка Ольга Прыймак.
«ул.Прокофьева...конечная...сейчас 8.20», - написала она.
Очевидно, маршрутка разворачивалась, но в нее врезалась легковушка, которая ехала прямо.
Подробности позже.
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