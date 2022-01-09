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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:59388

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Авария произошла сегодня утром на ул. Прокофьева.

Фото с места ДТП выложила сумчанка Ольга Прыймак.

«ул.Прокофьева...конечная...сейчас 8.20», - написала она.

Очевидно, маршрутка разворачивалась, но в нее врезалась легковушка, которая ехала прямо.

Подробности позже.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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