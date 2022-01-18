На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек

По состоянию на 18 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2915 летальных случаев, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 992 человек, из них за прошедшие сутки – 166 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н –9, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 79, Шосткинский р-н – 31).
COVID-19 подтвердили у 189 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...
За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 57%....
COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 14, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 63, Роменский р-н – 36, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н –...