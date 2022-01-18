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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек

COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н – 235, Шосткинский р-н – 27).

По состоянию на 18 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2915 летальных случаев, за прошедшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 992 человек, из них за прошедшие сутки – 166 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н –9, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 79, Шосткинский р-н – 31).

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Общество Коронавирус
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