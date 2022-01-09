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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:52198

Губернатор Сумщины снова переболел коронавирусом

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий вернулся на работу после больничного, связанного с COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Вакцинация работает‼ Убедился в этом на себе. Двенадцать дней провел на больничном из-за COVID-19. Разница между болезнью без прививки и в статусе «вакцинирован» – колоссальная. В этот раз переболел в легкой форме.

Это действительно возможность сохранить здоровье и жизнь. Поэтому всем, кто до сих пор колебался – делать первую дозу или нет, настоятельно советую вакцинироваться. А уже привитым – получить бустерную дозу.

За своих родителей уже побеспокоился – бустерная доза введена и папе, и маме.

Будьте ответственными детьми – позаботьтесь о своих родных», - написал он.

Общество
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