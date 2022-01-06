Ахтырчанин получил 3 месяца ареста за украденный «Киндер-сюрприз» 4 января Ахтырский горрайонный суд вынес наказание за кражу из магазина шоколадного яйца.

Обвиняемый, находясь в магазине «Обжорка» в микрорайоне Дачный, воспользовался тем, что продавец магазина и покупатели за его действиями не наблюдают, украл с полки магазина шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз», 220 г стоимостью 342 грн.

Возможно, обвиняемый хотел сделать подарок своему малолетнему ребенку, но не смог или не захотел оплатить шоколадное яйцо с сюрпризом.

Из-за имеющейся судимости обвиняемого, суд назначил 3 месяца ареста, пишет ахтырский городской портал.