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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46242

На Сумщине резко возросло число детей, заболевших COVID-19

Увеличение количества детей, больных COVID-19, должно стимулировать ответственных родителей вакцинироваться.

Как доложил во время аппаратного совещания в облгосадминистрации главный санитарный врач Сумщины Владимир Збаражский, в области наблюдаются изменения в возрастной группе больных COVID-19, со смещением к младшему возрасту. Особенно возросло количество занятых детских коек, даже по сравнению с пиковыми неделями осенней волны.

Дети начали тяжело болеть, с воспалением легких, с высокой температурой и осложнениями. Если взрослые не беспокоятся о собственной безопасности и жизни, отказываются от прививок, то статистика заболеваемости среди маленьких жителей должна стать хорошим стимулом для ответственных родителей вакцинироваться.

Как сообщил Владимир Збаражский, в течение последней недели показатели заболеваемости выросли во всех возрастных группах. В категории 70 лет и старше заболеваемость выросла на 71%, в 18-29 лет и 6-9 лет – на 122%, в 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет – на 137-164%, в 0-2 года и 3-5 лет – на 275%. Максимальная заболеваемость регистрируется в группе – 40-49 лет.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 135,3 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Сейчас 4,6 тысяч жителей Сумщины продолжают болеть.

Показатель заболеваемости за предыдущие 14 дней составил 365 на 100 тысяч населения, что вдвое больше, чем неделю назад. За последнюю неделю Сумская область осталась на 3-м месте в Украине по данному показателю.

По состоянию на 16 января Сумщина опустилась на 24-е место в Украине по интегральному показателю уровня эпидопасности. На второй неделе нового года показатель инцидентности, то есть инфицирование, вырос на 143% по сравнению с предыдущей неделей. На сегодняшний день он составляет 269 на 100 тысяч населения против всеукраинского – 136 на 100 тысяч населения.

По интенсивным показателям наиболее пораженными территориями были: Хотинская громада – 756 на 100 тысяч населения, Сумская – 569 на 100 тысяч, Тростянецкая – 486 на 100 тысяч, Боромлянская – 456 на 100 тысяч.

Снижение заболеваемости регистрируется на 5 территориях: Середино-Будской, Поповской, Роменской, Тростянецкой и Ахтырской.

Общество
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