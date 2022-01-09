В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой» Сегодня, 17 января, в 3:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение очередного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части и группы специальной пожарной техники. По прибытию спасатели с помощью троса и лебедки специального аварийно-спасательного автомобиля отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение. Всего к оказанию помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.