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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:29524

В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой»

Сегодня, 17 января, в 3:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой помощи в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение очередного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части и группы специальной пожарной техники.

По прибытию спасатели с помощью троса и лебедки специального аварийно-спасательного автомобиля отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.

Всего к оказанию помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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