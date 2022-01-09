В Сумах спасатели оказали помощь водителю «скорой»

На место происшествия было направлено отделение очередного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части и группы специальной пожарной техники.
По прибытию спасатели с помощью троса и лебедки специального аварийно-спасательного автомобиля отбуксировали транспортное средство на безопасный участок пути, откуда оно самостоятельно продолжил движение.
Всего к оказанию помощи было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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