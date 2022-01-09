Поезд Киев-Шостка снова отменяют? С 1 февраля билеты на два поезда Киев-Шостка не будут продавать.

Речь идет о поездах №783/784 (отправляется из Шостки в 4:13) и №777/778 (отправляется из Киева в 13:37, возвращается в столицу из Шостки в 18:41).

Об этом Шостка.Info рассказала кассир ж/д станции «Шостка». На вопрос, отменены ли поезда окончательно, женщина лишь растерянно пожала плечами.

Шосткинцы и жители соседних городов активно обсуждают это в социальных сетях. Все как один недовольны решением АО «Укрзализныци» снова отменить поезда в столицу.

Напомним, в ноябре 2021 года аналогичное решение компания-перевозчик уже принимала. Тогда движение двух поездов было приостановлено до 19 декабря. Возобновили его под давлением общественности и после обращений мэров Шостки и Кролевца, главы Сумской ОГА в правление АО «Укрзализныци». Но, как оказалось, не надолго…