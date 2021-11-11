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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:38320

За неделю на Сумщине зарегистрировано 2961 опасное событие

За минувшую неделю на пожарах 5 человек погибли, еще 2 травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 31 здание и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 75 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 44 здания, 1 единица автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 8 млн. 430 тыс. грн.

Как показывает статистика, со снижением температурных показателей значительная доля пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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