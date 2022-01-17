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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В управлінні охорони здоров`я Сумської міської ради рятувальники провели нараду про дотримання вимог пожежної безпеки

14 січня було проведено нараду в управлінні охорони здоров`я Сумської міської ради. Участь у заході взяли представники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області та керівники закладів охорони здоров`я.

На нараді обговорили  протипожежний стан закладів охорони здоров`я. Рятувальники приділили особливу увагу стану систем  пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, а також наявності первинних засобів пожежогасіння.     

А також співробітники ДСНС з керівниками лікувальних закладів провели додаткові інструктажі з правил пожежної безпеки, роз’яснили порядок дій на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій та порядок використання первинних засобів пожежогасіння. 

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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