В управлінні охорони здоров`я Сумської міської ради рятувальники провели нараду про дотримання вимог пожежної безпеки

На нараді обговорили протипожежний стан закладів охорони здоров`я. Рятувальники приділили особливу увагу стану систем пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, а також наявності первинних засобів пожежогасіння.
А також співробітники ДСНС з керівниками лікувальних закладів провели додаткові інструктажі з правил пожежної безпеки, роз’яснили порядок дій на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій та порядок використання первинних засобів пожежогасіння.
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області