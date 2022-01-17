В управлінні охорони здоров`я Сумської міської ради рятувальники провели нараду про дотримання вимог пожежної безпеки 14 січня було проведено нараду в управлінні охорони здоров`я Сумської міської ради. Участь у заході взяли представники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області та керівники закладів охорони здоров`я.

На нараді обговорили протипожежний стан закладів охорони здоров`я. Рятувальники приділили особливу увагу стану систем пожежної сигналізації, протипожежного водопостачання, шляхів евакуації, електропостачання, а також наявності первинних засобів пожежогасіння. А також співробітники ДСНС з керівниками лікувальних закладів провели додаткові інструктажі з правил пожежної безпеки, роз’яснили порядок дій на випадок пожеж та надзвичайних ситуацій та порядок використання первинних засобів пожежогасіння. Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області