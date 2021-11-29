Липоводолинский «Альянс» проведет сбор в Турции

Занятия будут проходить на полях стадионов «Юбилейный» и «Авангард». Тренерский штаб также определился с контрольными матчами: команда сыграет с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».
18 февраля «Альянс» на 3 недели отправляется в Турцию. После этого футболисты вернутся в Сумы, где продолжат подготовку к первому официальному матчу с ФК «Полесье», который состоится 19 марта.
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