Липоводолинский «Альянс» проведет сбор в Турции Первые учебно-тренировочные сборы начнется в Сумах 24 января, а закончится 17 февраля.

Занятия будут проходить на полях стадионов «Юбилейный» и «Авангард». Тренерский штаб также определился с контрольными матчами: команда сыграет с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».

18 февраля «Альянс» на 3 недели отправляется в Турцию. После этого футболисты вернутся в Сумы, где продолжат подготовку к первому официальному матчу с ФК «Полесье», который состоится 19 марта.