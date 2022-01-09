В Сумах 58% стационарных больных COVID-19 были непривиты

Статистику предоставила сегодня, 17 января, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, на сегодня продолжают болеть 2367 человек, что на 50% больше, чем неделей ранее.
В городских больницах лечится 161 человек, в том числе 112 взрослых. Занято 22% коек, выделенных для госпитализации взрослого населения. И 48 детей: 28 подтвержденных случая заболевания и 20 с подозрениями. Среди 112 взрослых, которые лечатся в стационарах, 58% невакцинированы. Среди тех, кто требует интенсивной терапии в реанимации – 100% невакцинированы. На сегодня свободных коек для госпитализации взрослых 387, все обеспечены кислородом, для детей – 86, все с кислородом.
В больницы областного подчинения на прошлой неделе госпитализированы 55 сумчан, из них 6 в реанимации, 5 – на ИВЛ.
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