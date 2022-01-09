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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В олимпийскую мужскую биатлонную сборную попали трое сумчан

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом зимние Олимпийские игры? которые пройдут в Пекине.

С четырьмя биатлонистами состава сборной Украины на Олимпиаду-2022 главный тренер мужской команды Юрай Санитра определился еще в конце 2021 года. Ими стали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, а также сумчане Антон Дудченко и Богдан Цымбал, которых даже отправили на сбор в Италию вместо этапа Кубка мира в Анси.

Имя пятого биатлониста, который должен был попасть в состав мужской сборной на Олимпиаду-2022, называл после этапа в Обергофе главный тренер Юрай Санитра. Им должен стать уроженец Сумщины Артем Тищенко, однако тогда эта кандидатура долгое время не была утверждена.

Даже после гонки преследования в Рупольдинге Санитра подчеркивал, что окончательно состав должен утвердить президент федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.

"Состав? Лучше пусть это определит руководство федерации, поскольку это официальное заявление. Я в качестве тренера предложил президенту, а он уже пусть подтвердит. Надо у него спросить", - говорил Санитра в эксклюзивном комментарии Суспільного Спорт.

Впоследствии в Рупольдинге этот же вопрос задали президенту федерации биатлона Украины. Владимир Бринзак подтвердил: пятым участником мужской команды на Олимпиаде-2022 будет именно Артем Тищенко.

«Тищенко поедет пятым. Четверка известна, там нет никаких вариантов, поэтому таким составом будем ехать. Разве что если что-нибудь случится - замена будет по ходу. До 1 февраля еще можно производить замену в случае болезни».

Для Артема Тищенко Олимпиада-2022 станет второй в карьере. В 2018 году он выступал в Пхенчхане и показал один из лучших результатов Украины: 29 место в индивидуальной гонке.

В сезоне 2021/22 именно Тищенко стал одним из авторов медали Украины на этапе Кубка мира. В смешанной эстафете он вместе с Дарьей Блашко завоевал «бронзу».

Лучшим же результатом Тищенко в сезоне 2021/22 Кубка мира по личным гонкам является 45-е место в гонке преследования на третьем этапе в Хохфильцене.

Что известно о составе сборной Украины по биатлону

Дмитрий Пидручный и Артем Прима – участники двух Олимпиад (2014 и 2018 годов). Антон Дудченко и Богдан Цымбал – дебютанты Олимпиады. В основе мужской команды они появились после того, как ее возглавил Юрай Санитра.

Между олимпийскими циклами только Дмитрию Пидручному удалось завоевать медаль в личных гонках на уровне Кубка мира: в сезоне 2018/19 Подручный стал чемпионом мира по гонке преследования.

Под руководством Санитры мужская сборная Украины приняла участие в Олимпиаде-2018. Украинцы дважды финишировали в Пхенчхане в топ-30 в личных гонках (Дмитрий Подручный – 21-й в спринте, Артем Тищенко – 29-й в индивидуальной гонке).

Напомним: в женской сборной известны пока только три из пяти мест: Елена Билосюк, выпускница СумГУ Юлия Джима и сумчанка Валентина Семеренко. Еще есть две вакансии.

Спорт Биатлон
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