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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02182

Сумские баскетболисты примут николаевских

21-22 января в Сумах пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей мужской лиги.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» примет команду «МБК-2-Нико» из Николаева.

Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (УАБД, ул. Петропавловская, 59) и начнутся: в пятницу в 18.00, в субботу в 14.00.

После 11 туров николаевцы с 3 победами и 13 поражениями на последнем месте в группе 1, сумчане с показателем 7-9 на четвертом месте.

Спорт Анонс Баскетбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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