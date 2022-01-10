Сумские баскетболисты примут николаевских

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» примет команду «МБК-2-Нико» из Николаева.
Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (УАБД, ул. Петропавловская, 59) и начнутся: в пятницу в 18.00, в субботу в 14.00.
После 11 туров николаевцы с 3 победами и 13 поражениями на последнем месте в группе 1, сумчане с показателем 7-9 на четвертом месте.
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