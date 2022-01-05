В Сумах проведут чемпионат Украины по кикбоксингу 18-20 февраля в Сумах планируют провести чемпионат Украины по кикбоксингу среди студентов и школьников.

Турнир по версии WAKO пройдут в МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Подробнее ближе к самому турниру.