В Сумах проведут чемпионат Украины по кикбоксингу

Турнир по версии WAKO пройдут в МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Подробнее ближе к самому турниру.
В субботу, 15 января, АФФК «Сумы» начнет свой путь в розыгрыше Кубка Украины по футзалу....
У неділю, 16 січня, у Сумах пройде I етап чемпіонату з інтелектуальних ігор «Місцева представницька демократія»....
У день Старого Нового Року, 14 січня 2022 року, Лебединський міський художній музей імені Б.К. Руднєва гостинно запрошує усіх охочих...
Міська галерея запрошує з вівторка, 11 січня, на виставку живопису художника, талановитого мураліста, майстра імпровізації та оригінальності Єгора АВДЄЄНКА «Вода»....
В субботу, 8 января, на площадке стадиона «Авангард» в Сумах состоится хоккейный матч, посвященный дню рождения Валерия Бермудеса....