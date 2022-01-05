На центральному кладовищі Сум вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

На Алеї Героїв центрального кладовища поховано троє бійців, які брали участь в обороні аеропорту, пише Суспільне.
Це Сергій Табала – наймолодший "кіборг" в Україні, солдат Сергій Абрютін і молодший сержант Микола Ніколаєнко.
"Знаєте, на могилу приїжджають побратими, старші за нас, і кажуть: ми хотіли б, щоб наші діти були схожі на вашого сина", - говорить Валентина Ніколаєнко, мама Миколи Ніколаєнка.
Про загиблих побратимів згадує керівник сумського осередку "Правого сектору" Сергій Супрун: "Що "Сєвєра", що Абрютіна я знав особисто. Крім того, згадую, 20 грудня 2014 року ми з ним якраз бачилися в селі Піски, він казав: хлопці, я скоро приїду додому. Після Нового року буде відпустка. Він приїхав додому, але , на жаль, в труні".
Іван Любченко – один із тих, хто також брав участь в обороні аеропорту. Про полеглих побратимів говорить так: "хай їм буде краще, ніж нам".
Прийшла на кладовище і Ріта Палешко, мати одного з загиблих на війні сумчан – Сергія Палешка. Говорить, що хотіла б бачити більше людей на таких заходах. " Коли ховаємо їх - багато людей, а потім... люди забувають. День скорботи й печалі", - говорить вона.
У Сумах поховані троє загиблих кіборгів, розповів директор центру учасників бойових дій Олесандр Мордванюк.
"Кіборги – це еталон всіх військових, які зараз воюють на сході держави. Саме ті люди, які захищали аеропорт і його околиці, - наймужніші. Ворог оточив їх, наша територія непідконтрольна була, під російськими агресорами . Кіборги є і в Сумах, і на Сумщині. Це не тільки ті, хто боронив, а і хто забезпечував, і підвозив, і стояв на блокпостах", - сказав він.