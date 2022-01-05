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Сумская биатлонистка отобралась в состав сборной Украины на Олимпиаду-2022

Сумчанка Валентина Семеренко отобралась в состав сборной Украины на Олимпиаду-2022.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко попала в состав сборной на грядущие Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил главный тренер женской украинской команды Урош Велепец в комментарии для Суспільного Спорт.

Семеренко не вышла на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, хотя и отобралась у него с 47-й позиции в спринте. Тренер женской команды Урош Велепец заверил, что у спортсменки нет проблем со здоровьем. Пока она начала индивидуальную подготовку к Играм, поэтому и пропускает старт в Рупольдинге:

«Валя уже начинает специальную подготовку к Олимпиаде. Мы понимаем, что в этом сезоне она много бежала, поэтому сейчас лучше ей отдохнуть. Ведь уже завтра [17 января] мы поднимаемся на высоту. И еще один такой стресс – и она бы дальше отдыхала на высоте. Посмотрим, будет ли бежать в Антхольце она индивидуальную гонку или только эстафету. Она уже отобралась на Олимпиаду, поэтому сейчас нужно спокойно работать».

Кто еще попал в олимпийскую команду?

Еще перед стартом сезона главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что на Олимпиаде в Пекине уже будут точно выступать Юлия Джима и Елена Белосюк. Валентина Семеренко стала третьей спортсменкой, забронировавшей за собой путевку на Игры.

В то же время остаются еще два вакантных места в команде - Украина имеет возможность заявить на Олимпиаду-2022 пять биатлонисток. На последние два места претендуют три биатлонистки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко.

Перед Олимпиадой в Пекине должен пройти еще один этап Кубка мира в итальянском Антхольце (20-23 января) и этап Кубка IBU в немецком Арбере (26-30 января).

Уже после гонки преследования в Рупольдинге Урош Велепец в комментарии Суспільному Спорт сказал следующую вещь о формировании состава:

«Конечно, для себя я уже сделал определенные выводы: кто как бежит, кому больше доверяем. Несколько девушек уже знают, что едут, остальные – будем смотреть по Антхольцу, обсудим это с президентом федерации, другими тренерами – у кого больше шансов, чтобы получить медали. Пока не решили».

Результаты Валентины Семеренко в сезоне 2021/2022:

Эстерсунд (Кубок мира): 17 место в индивидуальной гонке, 99 место в спринте

Эстерсунд (Кубок мира): 60 место в спринте, 55 место в гонке преследования

Обертиллиах (Кубок IBU): 4-е место в индивидуальной гонке, 46-е место в спринте, 5-е место в смешанной эстафете

Обергоф (Кубок мира): 13 место в спринте, 10 место в смешанной эстафете, 33 место в гонке преследования

Рупольдинг (Кубок мира): 47-е место в спринте, 9-е место в женской эстафете

Напомним: послезавтра Валентине Семеренко сиполняется уже 36 лет.

Спорт Биатлон Валентина Семеренко
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