Сумская биатлонистка отобралась в состав сборной Украины на Олимпиаду-2022

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко попала в состав сборной на грядущие Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил главный тренер женской украинской команды Урош Велепец в комментарии для Суспільного Спорт.
Семеренко не вышла на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, хотя и отобралась у него с 47-й позиции в спринте. Тренер женской команды Урош Велепец заверил, что у спортсменки нет проблем со здоровьем. Пока она начала индивидуальную подготовку к Играм, поэтому и пропускает старт в Рупольдинге:
«Валя уже начинает специальную подготовку к Олимпиаде. Мы понимаем, что в этом сезоне она много бежала, поэтому сейчас лучше ей отдохнуть. Ведь уже завтра [17 января] мы поднимаемся на высоту. И еще один такой стресс – и она бы дальше отдыхала на высоте. Посмотрим, будет ли бежать в Антхольце она индивидуальную гонку или только эстафету. Она уже отобралась на Олимпиаду, поэтому сейчас нужно спокойно работать».
Еще перед стартом сезона главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что на Олимпиаде в Пекине уже будут точно выступать Юлия Джима и Елена Белосюк. Валентина Семеренко стала третьей спортсменкой, забронировавшей за собой путевку на Игры.
В то же время остаются еще два вакантных места в команде - Украина имеет возможность заявить на Олимпиаду-2022 пять биатлонисток. На последние два места претендуют три биатлонистки – Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко.
Перед Олимпиадой в Пекине должен пройти еще один этап Кубка мира в итальянском Антхольце (20-23 января) и этап Кубка IBU в немецком Арбере (26-30 января).
Уже после гонки преследования в Рупольдинге Урош Велепец в комментарии Суспільному Спорт сказал следующую вещь о формировании состава:
«Конечно, для себя я уже сделал определенные выводы: кто как бежит, кому больше доверяем. Несколько девушек уже знают, что едут, остальные – будем смотреть по Антхольцу, обсудим это с президентом федерации, другими тренерами – у кого больше шансов, чтобы получить медали. Пока не решили».
Эстерсунд (Кубок мира): 17 место в индивидуальной гонке, 99 место в спринте
Эстерсунд (Кубок мира): 60 место в спринте, 55 место в гонке преследования
Обертиллиах (Кубок IBU): 4-е место в индивидуальной гонке, 46-е место в спринте, 5-е место в смешанной эстафете
Обергоф (Кубок мира): 13 место в спринте, 10 место в смешанной эстафете, 33 место в гонке преследования
Рупольдинг (Кубок мира): 47-е место в спринте, 9-е место в женской эстафете
Напомним: послезавтра Валентине Семеренко сиполняется уже 36 лет.
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