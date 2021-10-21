Сумские волейболисты проиграли тростянецким 15-16 января проходят игры 4-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей мужской лиге.

Сумской ВК «ШВСМ-СумДУ» играл в Житомире. После вчерашней победы над местным ВК «Житичи – ДЮСШ – Полесский университет» 3:1 сегодня наши волейболисты уступили одному из лидеров турнира ВСК «МХП-Винница» из Тростянца 0:3 (20-25, 19-25, 17-25).

После 4 туров у сумчан 2 победы и 5 поражений и 12-е (из 14-ти) место в турнирной таблице. Лидируют «Подолье» (Хмельницкий) – 20 очков (7-0) и ВСК «МХП-Винница» - 20 (7-1)…