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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:3996

Сумские баскетболистки снова проиграли в Мелитополе

15-16 января проходят матчи 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд женской первой лиги.

Сумские девчата из «СумДПУ – КДЮСШ № 1» играли на выезде против команды «Мелитополь – ДЮСШ №3». После вчерашнего поражения 84:67 сегодня сильнее также были хозяйки площадки 68:56 (17:16, 14:6, 17:12, 20:22). Лучшей в составе гостей была Анастасия Верибицкая – 14 очков. Дабл-даблом отличилась Виктория Чернова – 11 очков + 11 подборов.

После 14 игр у сумчанок 0 побед и последнее место в турнирной таблице группы 2.

Спорт Баскетбол
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