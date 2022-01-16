На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 455 человек

По состоянию на 16 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2906 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 753 человек, из них за минувшие сутки – 47 (Сумской р-н – 47).
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 63, Роменский р-н – 36, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 510 человек (Конотопский р-н – 43, Ахтырский р-н – 74, Роменский р-н – 33, Сумской р-н –...
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что для этого нужно продолжать кампанию по вакцинации населения....
В Национальной академии наук прогнозируют, что на этой неделе в Украине будут в среднем фиксировать 6,2 тыс. новых случаев COVID-19...