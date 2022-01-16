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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 455 человек

COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 14, Сумской р-н – 318, Шосткинский р-н – 56).

По состоянию на 16 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 135 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2906 летальных исходов, за минувшие сутки – 3 (Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 753 человек, из них за минувшие сутки – 47 (Сумской р-н – 47).

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Общество Коронавирус
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