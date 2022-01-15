В Сумах в аварии пострадали два водителя Два человека травмированы в результате происшествия в Сумах.

ДТП произошло вчера, около 20 часов, на Курском проспекте, где произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia под управлением 30-летнего мужчины и автомобиля ВАЗ-2105 под управлением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. Продолжается проверка.