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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:15292

В Сумах в аварии пострадали два водителя

Два человека травмированы в результате происшествия в Сумах.

ДТП произошло вчера, около 20 часов, на Курском проспекте, где произошло столкновение автомобиля Skoda Octavia под управлением 30-летнего мужчины и автомобиля ВАЗ-2105 под управлением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции. Продолжается проверка.

Право Дтп
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