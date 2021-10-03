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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские волейболисты выиграли в Житомире

15-16 января проходят игры 4-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

ВК «ШВСМ-СумДУ» играет в Житомире. В первой игре наши волейболисты обыграли хозяев площадки из ФК «Житичи – ДЮСШ – Полесский университет» 3:1 (25-23, 22-25, 25-15, 25-15).

Завтра сумчане сыграют против ВСК «МХП-Винница».

Спорт Волейбол
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