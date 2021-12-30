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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:41288

В Шостке в 14-этажке произошел пожар

Сегодня вечером, 15 января, в центре Шостки, на Садовом бульваре, произошел пожар.

Как сообщили во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде, в четырнадцатиэтажке в одной из квартир загорелась морозильная камера.

Хозяин смотрел телевизор и услышал громкий хлопок. Квартира начала наполняться дымом.

На место происшествия сразу вызвали пожарных, быстро потушивших огонь. К счастью, никто не пострадал, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар
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