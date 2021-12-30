В Шостке в 14-этажке произошел пожар

Как сообщили во 2-м государственном пожарно-спасательном отряде, в четырнадцатиэтажке в одной из квартир загорелась морозильная камера.
Хозяин смотрел телевизор и услышал громкий хлопок. Квартира начала наполняться дымом.
На место происшествия сразу вызвали пожарных, быстро потушивших огонь. К счастью, никто не пострадал, пишет Шостка.инфо.
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