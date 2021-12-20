Сумские баскетболистки проиграли в Мелитополе

Сумские девчата из «СумДПУ – КДЮСШ № 1» играли на выезде против команды «Мелитополь – ДЮСШ №3». Игра завершилась уверенной победой хозяек площадки 84:67 (23:16, 18:15, 22:23, 21:13). Лучшей в составе гостей была Алина Чернова – 23 очка + 5 подборов + 4 перехвата.
Завтра пройдет повторная игра.
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