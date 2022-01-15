В Сумах произошло ДТП на Химгородке Вчера, около 22 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Ахтырской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Opel Meriva, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Meriva админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.