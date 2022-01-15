В Сумах произошло ДТП на Химгородке

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Opel Meriva, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Meriva админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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