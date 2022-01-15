В Сумах произошло тройное ДТП Три автомобиля попали в ДТП на улице Привокзальной.

Происшествие произошло вчера, около 21 часа 40 минут. На месте происшествия инспекторы установили, что 31-летний водитель Mitsubishi Pajero, не учитывая дорожную обстановку и не соблюдая безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные транспортные средства Skoda Felicia и Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mitsubishi Pajero админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.