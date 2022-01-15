В Сумах произошло тройное ДТП

Происшествие произошло вчера, около 21 часа 40 минут. На месте происшествия инспекторы установили, что 31-летний водитель Mitsubishi Pajero, не учитывая дорожную обстановку и не соблюдая безопасную скорость движения, допустил наезд на припаркованные транспортные средства Skoda Felicia и Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mitsubishi Pajero админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Вчера, около 22 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Ахтырской....
Вчера утром, около 8 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Сумско-Киевских дивизий....
Около 16 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на Курском проспекте....
Вчера на улице Кооперативной произошло автопроисшествие с участием автомобилей Mitsubishi Lancer и Mercury Topaz....
Мужчина не справился с управлением и въехал в забор, к счастью, никто не пострадал....