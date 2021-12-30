Сборная Украины в ТОП-6 на Кубке мира Исходя из результатов спринтов на шестом этапе Кубка мира, на эстафету в Рупольдинге наша мужская сборная выходила в ранге одного из фаворитов.

Признаемся, очень необычно и приятно, применительно к эстафетным гонкам в исполнении ребят. Хотя старший тренер команды Юрай Санитра всячески избегал того, чтобы проецировать спринтерские результаты на эстафету.

Но Артем Прима уже на первом же рубеже начал доказывать серьезный настрой команды на гонку! Пройдя стартовый круг в голове группы, наш биатлонист чисто отработал на рубеже, и на выходе со стадиона уцепился за лидером – Эриком Лессером. Было видно, как здорово катят лыжи у Артема – на спусках пришлось даже подталкивать немца вперед, чтобы не наехать на его лыжи, пишет biathlon.com.ua.

Казалось, это должно было сэкономить силы для стрельбы, но на стойке Приму ждало разочарование в виде двух запасных патронов. Но Артем быстро разобрался с незакрытыми мишенями, и сумел не далеко отстать от первых ушедших со стадиона соперников. К окончанию первого этапа украинец пришел шестым, уступая лидерам всего 22 секунды!

В первом же квартете к финиши пришли итальянцы, россияне и белорусы, которые финишировали сразу следом за… командой США (!), в которой блестящий этап провел их лидер Шон Доэрти. Среди неудач этапа можно отметить штрафной круг Фабьена Клода, который, впрочем, не выбросил французов из числа претендентов на призовые места.

А настоящий конфуз случился со скандинавами! Швед Пеппе Фемлинг начал на стойке стрелять по соседней мишени, чем окончательно сбил с толку малоопытного норвежца Александра Фьельда Андерсена. В итоге Швеция с кругом штрафа передала эстафету на 19-й позиции, а резервный состав норвежцев вообще застрял в самом подвале – на последнем, 24-м месте с отставанием уже после первого этапа в две с половиной минуты! Но затем норвежцы подали апелляцию, и судьи списали норвежцам время, излишне затраченное Андерсеном из-за действий соперника.

Дмитрий Пидручный со старта второго этапа начал отыгрывать отставание, пытаясь вернуться ближе к призовой тройке. Чуть нарушил планы промах последним выстрелом на первом рубеже, но ногами капитан отработал этот запасной патрон и к стойке отставал уже всего на 14 секунд от первой команды.

Саму стойку Дима отработал безукоризненно и, получив отличный локомотив в лице Эмильена Жаклена, к финишу этапа пришел в плотной группе команд, занимающих второе-пятое места, вместе с французом, россиянином и беларусом. Впереди в восьми секундах маячили лишь итальянцы, за которых этап выиграл Доминик Виндиш. Сенсационные американцы прогнозируемо откатились в конец второго десятка.

Третий этап и Богдан Цымбал. Выступление нашего молодого спортсмена в Рупольдинге является откровением ) Отлично пробежав спринт, Богдан и на эстафетном этапе проявил уверенность, словно он эстафеты на Кубке мира бегает уже лет десять. Два огневых рубежа всего с одним запасным патроном, и хотя по скорости он все-таки немного уступал основным соперникам, из компании претендентов на подиум все-таки не выпал – перед заключительным этапом Украина была четвертой.

Жаль, не удалось зацепиться за Бенедиктом Доллем, который вывел Германию в тройку, но от немца Цымбал отстал всего на 16 секунд. А вот пара Александр Логинов – Максим Воробей убежала далеко вперед. И если лидерство россиян можно было спрогнозировать, то белорусы прыгнули выше головы.

Но оформить этот прыжок в первую за 17 лет эстафетную победу Антону Смольскому не удалось. Его соперники Максим Цветков и Филипп Наврат стреляли безошибочно, а вот сам белорус смазал дважды и вынужден был довольствоваться бронзой. Хотя и этот результат – несомненный успех для команды Беларуси!

А борьба за победу чуть было не получила драматичную развязку. Цветков провел заключительный этап достаточно уверенно, но и Наврат где-то неожиданно для себя отстрелялся идеально, и, уйдя на последний круг в 12-ти секундах позади, за километр до финиша сумел сократить отставание вдвое! Но сил на погоню было потрачено немало, и немец все-таки финишировал вторым.

К сожалению, Антону Дудченко не удалось сохранить медальные перспективы. Хотя на четвертом этапе он получил неоценимый опыт, работая рядом с Кантеном Фийоном Майе и Лукасом Хофером. Пока Антон уступил обоим, финишировав шестым. Но вряд ли этот результат должен расстраивать. В этой гонке парни показали, что команда прогрессирует по пути к Олимпиаде, и готова бороться за высокие места.

Многострадальные норвежцы фактически финишировали 14-ми, но после снятия незаслуженно потраченного времени на втором рубеже первого этапа переместились на седьмую позицию, аккурат перед… своими обидчиками – шведами )

Это «восстановление справедливости» позволило Норвегии удержать лидерство в Кубке наций. Команда Франции, финишировавшая пятой, отыграла сегодня всего 40 баллов, и теперь отстает от скандинавов еще на 40 очков. Которые, впрочем, можно попробовать отыграть уже в Антхольце. Сборная Украины сохранила седьмое место.

Ну а завтра в Рупольдинге нас ждет еще два контактных старта – женщины и мужчины пробегут гонки преследования. И по крайней мере одну из этих гонок украинские болельщики точно будут смотреть, крепко сжав кулаки… )

Эстафета. Мужчины

1. Россия (0+4) 1:11:06,1

2. Германия (0+2) +7,0

3. Беларусь (0+6) +23,0

4. Италия (0+5) +53,7

5. Франция (1+10) +1:15,0

6. Украина (0+6) +1:44,9