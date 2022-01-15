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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:11337

В Сумах автоледи устроила аварию

Вчера утром, около 8 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Сумско-Киевских дивизий.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 52-летняя водитель транспортного средства Ford Kuga, не выбрав безопасной скорости и не соблюдая безопасную дистанцию, допустила столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на женщину админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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