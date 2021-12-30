На Сумщині поліцейські розшукали крадія банківської картки Працівники поліції Білопілля встановили причетність місцевого жителя до крадіжки грошей з банківського рахунку його сусіда. За вчинене хлопець постане перед судом.

Вчора до поліції звернувся 53-річний мешканець села Йоспове, що на Білопільщині, та повідомив про крадіжку грошових коштів з його банківської картки.

Зі слів заявника, йому на телефон прийшло декілька повідомлень, в яких йшлося про зняття грошей з його банківської картки. Перевіривши свій рахунок чоловік виявив нестачу 4 500 гривень.

Працівники поліції встановили, що напередодні 22-річний сусід таємно проник до відчиненого житла сусіда, поки останній спав, та забрав картку, яка лежала на столі. Після чого, зловмисник поїхав до м. Білопілля, зняв кошти та витратив їх на власні потреби.

На даний момент у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними таємним шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».

Крім того, вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Сумській області