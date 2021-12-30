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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:26224

Сумські футзалісти програли аматорам у першому матчі 1/8 фіналу Кубку України

АФФК “Суми” у першому матчі 1/8 фіналу Кубку України вдома поступилися донецькому “Inter” – 2:4.

Гра невдало розпочалася для сумської команди. Уже на шостій хвилині Ярослав Заворотний завдав дального удару, а Євген Балухта не встиг среагувати. Другий м’яч сумська команда пропустила з дабл-пенальті, відзначився Колесніков.

Підопічні Ярослава Пєсоцького самі двічі виконули десятиметрові удари протягом першого тайму, але ні Едуарду Волкову, ні Едуарду Нагорному не вдалося переграти Удовіченка.

Під завісу першого тайму донеччани виконували і другий дабл-пенальті, але цього разу Колесніков не переграв Пєтухова. Варто зазначити, що у моменті з фолом, за який був назначений едсятиметровий, друге попередження отримав Віталій Катеринін, а Ясін Ессаргіні за суперечки з арбітром був вилучений.

У форматі чотири на два суперники розпочали другий тайм, і Андрій Борсук відразу покарав сумчан за дві червоні картки. Господарі не знітилися і змогли відіграти два голи завдяки класному удару Нагорного зі штрафного та вдалих дій Волкова перед чужими воротами.

Остаточний рахунок гри встановив той-таки Колесніков, який з правого края застав зненацька Пєтухова. Незважаючи на велику кількість моментів, більше суперники не забивали. Кращий момент мав Андрій Расторгуєв, але і він не реалізував дабл-пенальті.

Гра-відповідь відбудеться у Києві, орієнтовна дата – 9 лютого.

Спорт
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