Сумські поліцейські викрили чоловіка, який здав побутову техніку з квартири знайомих до ломбарду У Сумах чоловік попросився пожити на деякий час у квартирі знайомих, як результат власники втратили майно на суму близько 15 000 гривень.

Учора, прийшовши на поліцейську станцію, жінка звернулася до дільничного офіцера поліції із заявою щодо викрадення її майна. Як з’ясувалося, давні знайомі вирішили допомогти сусіду, який попросився тимчасово пожити у їх квартирі, яка пустувала.

Працівники поліції встановили, що чоловік заїхав до квартири у серпні минулого року та прожив там більше чотирьох місяців. Наприкінці грудня зловмисник зателефонував сусідці, щоб віддати ключі, подякувавши за тимчасове проживання.

Коли жінка приймала квартиру, виявилося, що у квартирі не вистачає техніки. Чоловік пояснив, що техніка зламалась і знаходиться на ремонті. Під час прибирання квартири власниця випадково знайшла чеки, які підтверджують здачу майна до ломбарду.

У ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили свідків, які бачили як сусід виносив техніку із квартири. Чоловік своєї провини не заперечує.

Зловмисник встиг викрасти: електродриль, шліфувальну машину, пральну машину та плазмовий телевізор. Попередньо загальна сума збитку становить близько 15 000 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Сумській області