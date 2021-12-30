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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:55151

Поліцейські викрили сумчанку, яка скоїла серію крадіжок з магазину

Протягом трьох днів зловмисниця обкрадала магазин одягу в одному з торгово-розважальних центрів міста. Проте залишитися непоміченою їй не вдалося і тепер за скоєне вона постане перед судом.

Вчора до поліції звернулася працівниця одного з магазинів міста з повідомленням про підозрілу особу в магазині. За словами заявниці, вона впізнала жінку, яка протягом трьох днів скоювала крадіжки і на цей момент знаходиться в торговому залі магазину.

Поліцейські одразу прибули до вказаного магазину і виявили підозрілу жінку, яка на той момент вже пройшла за межі каси.

Вона помітно нервувала, і як потім виявилося, зовсім не дарма. Як з’ясувалося, вона пронесла товар через касу, не сплативши за нього. Серед поцупленого були: сукні, блузка, куртки та взуття. Загальна сума збитку становить близько 20 тисяч гривень.

Жінка розповіла, що викрадені речі у подальшому хотіла продати.

Зловмисниця вже раніше притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, зокрема, вчинення крадіжок у спеціалізованих магазинах одягу на території міста Суми.

За даним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Після проведення першочергових слідчих дій буде вирішуватись питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру.

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