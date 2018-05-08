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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине сорванная ветром с дома крыша свалила столб линии электропередач

14 января в 20.30 на пульт оперативного дежурного МЦБР ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в результате сильного порыва ветра в селе Андрияшевка Роменского района сорвало крышу дома.

Крыша падая свалила столб линии электропередач на проезжую часть дороги, что делало невозможным движение транспорта. На место происшествия немедленно отправились специалисты очередного спасательного отделения. Спасатели вместе с представителями «Роменский РЭС» АО «Сумыоблэнерго» обесточили линию электропередач и с помощью специальных инструментов освободили проезжую часть дороги от крыши и столба для дальнейшего движения автотранспорта.

Общество Сорвало крышу
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