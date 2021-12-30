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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07135

На выходных на Сумщине прогнозируют слабоморозную погоду

На выходных в Сумской области ожидается слабоморозная, без существенных осадков погода.

15 января: облачно, временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток -4..+1°С.

16 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°, днем -1..-6°С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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