На выходных на Сумщине прогнозируют слабоморозную погоду

15 января: облачно, временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток -4..+1°С.
16 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°, днем -1..-6°С.
14 января в Сумской области в связи с выходом активного «ныряющего» циклона произойдет ухудшение погодных условий....
В результате вторжения арктического воздуха в ближайшие дни в Сумской области ожидается существенное снижение температур температуры воздуха....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В начале новой недели в Сумской области ожидается прекращение осадков и снижение температуры воздуха....
Сумской областной центр по гидрометеорологии рассказал о погоде в праздничные дни 7 - 9 января по области....