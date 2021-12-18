Последствия урагана на Сумщине: 160 населенных пунктов без света, поваленные деревья и усложненное движение

Эта информация размещена на сайте АО "Сумыоблэнерго". Накануне в области был сильный ветер, шел дождь со снегом. Он сносил рекламные конструкции, остановки и новогодние елки. Деревья и ветки падали на электросети и дороги, что затруднило движение транспорта, пишет Суспільне.
По состоянию на 8:00, по сообщению ГСЧС, обесточены в области 160 населенных пунктов, из которых 7 – частично. Над ликвидацией последствий аварий трудятся 19 бригад «Сумыоблэнерго».
Посмотреть, где нет света и ориентировочное время восстановления электроэнергии можно по ссылке, выбрав раздел "аварийные".
"Бригады АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, прилагая все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения", - сообщили в облэнерго.
Колл-центр АО ''Сумыоблэнерго'': 0 (800) 300-247 (круглосуточно, бесплатно), (0542) 659-659.
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