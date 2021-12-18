Последствия урагана на Сумщине: 160 населенных пунктов без света, поваленные деревья и усложненное движение По состоянию на утро 15 января в Сумской области частично или полностью обесточены более 160 населенных пунктов.

Эта информация размещена на сайте АО "Сумыоблэнерго". Накануне в области был сильный ветер, шел дождь со снегом. Он сносил рекламные конструкции, остановки и новогодние елки. Деревья и ветки падали на электросети и дороги, что затруднило движение транспорта, пишет Суспільне.

По состоянию на 8:00, по сообщению ГСЧС, обесточены в области 160 населенных пунктов, из которых 7 – частично. Над ликвидацией последствий аварий трудятся 19 бригад «Сумыоблэнерго».

Посмотреть, где нет света и ориентировочное время восстановления электроэнергии можно по ссылке, выбрав раздел "аварийные".

"Бригады АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, прилагая все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения", - сообщили в облэнерго.

Колл-центр АО ''Сумыоблэнерго'': 0 (800) 300-247 (круглосуточно, бесплатно), (0542) 659-659.

По состоянию на 22:00 на территории Сумской области спасатели убирали с дорог упавшие от ветра деревья и ветви. Такие работы велись в Сумах по улице Ковпака и в пер. Гетманском, вблизи сел Пересыпки, Заречное, Мощанка, пгт Воронеж.

В Сумах ветер сломал билборд на Привокзальной 14 января.

В Белополье и Кролевце от ветра упали центральные новогодние елки.