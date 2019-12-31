В Белополье сильный ветер свалил центральную елку (видео)

Об этом в фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.
«К сожалению, ураган не дал нашей елке достоять до Крещения. Ветер был такой силы, что металлическая труба, диаметром 15 см, сломалась, как спичка.
По состоянию на 21.00 елка, игрушки и иллюминация убраны с площади полностью, оставив нам только приятные воспоминания о себе.
Особая благодарность – маленьким школьникам – добровольным помощникам, которые прибежали и сами вызвались помочь в разборке елки, и были с нами пока все не было убрано!», - написал мэр.
По состоянию на утро 15 января в Сумской области частично или полностью обесточены более 160 населенных пунктов....
Об этом написала в Фейсбуке сумчанка Людмила Черняк....
О выполнении работ по устранению последствий урагана, который был в четверг, 4 июня, рассказала начальник горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна....
Мэр Сум Александр Лысенко остался недоволен работой своих подчиненных....
Елка в сквере возле перекрестка ул. Харьковская и пр. Михаила Лушпы снова осталась без веток....