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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:48199

В Белополье сильный ветер свалил центральную елку (видео)

Вечером 14 января в Белополье из-за сильного ветра упала главная елка города.

Об этом в фейсбуке написал мэр Белополья Юрий Зарко.

«К сожалению, ураган не дал нашей елке достоять до Крещения. Ветер был такой силы, что металлическая труба, диаметром 15 см, сломалась, как спичка.

По состоянию на 21.00 елка, игрушки и иллюминация убраны с площади полностью, оставив нам только приятные воспоминания о себе.

Особая благодарность – маленьким школьникам – добровольным помощникам, которые прибежали и сами вызвались помочь в разборке елки, и были с нами пока все не было убрано!», - написал мэр.

Общество Елка Ураган
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