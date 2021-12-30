В Сумах Тойота столкнулась с ГАЗелью

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 42-летний водитель Toyota Highlander не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную скорость в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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