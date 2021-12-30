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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:37293

В Сумах Тойота столкнулась с ГАЗелью

Около 16 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на Курском проспекте.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 42-летний водитель Toyota Highlander не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную скорость в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Toyota админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП

Право Дтп
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