В Сумах Тойота столкнулась с ГАЗелью Около 16 часов 30 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на Курском проспекте.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 42-летний водитель Toyota Highlander не выбрал безопасной скорости в движении, не соблюдал безопасную скорость в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Toyota админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) КУоАП