В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 562 человек

По состоянию на 15 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 134 648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2903 летальных исхода, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 706 человек, из них за прошедшие сутки – 147 (Конотопский р-н – 61, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 56, Шосткинский р-н – 21).
COVID-19 подтвердили у 538 человек (Конотопский р-н – 54, Ахтырский р-н – 69, Роменский р-н – 43, Сумской р-н –...
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