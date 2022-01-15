В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 562 человек COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 63, Роменский р-н – 36, Сумской р-н – 379, Шосткинский р-н – 42)

По состоянию на 15 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 134 648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2903 летальных исхода, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 127 706 человек, из них за прошедшие сутки – 147 (Конотопский р-н – 61, Роменский р-н – 9, Сумской р-н – 56, Шосткинский р-н – 21).