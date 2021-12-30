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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Донбассе произошла ротация сумских полицейских в зоне ООС

Вчера прошла очередная ротация бойцов сводного отряда полиции Сумщины.

За долгое время работники роты патрульной службы полиции особого назначения "Сумы" собрались в полном составе. Во время торжественного построения начальник полиции Сумщины Сергей Чиж отметил лучших бойцов подразделения наручными часами, нагрудными знаками и благодарностями за высокое профессиональное мастерство и образцовое исполнение служебных обязанностей. Кроме того, руководители полиции области вручили полицейским бытовую технику и необходимые принадлежности, чтобы нести службу было как можно комфортнее.

В ходе поездки начальник областной полиции проверил реальное положение дел в местах несения службы, на блок-постах и местах жительства полицейских. Также не обошли вопросы улучшения материального и технического обеспечения работников полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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