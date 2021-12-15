В Сумском облсовете не знают, где брать средства на повышенную зарплату медикам В Сумском областном совете решали, из каких источников выплачивать повышенную зарплату медикам.

«Мы приняли ограниченный областной бюджет. На фоне этого приятная новость о повышении с 1 января зарплат медикам, когда медсестра будет получать 13,5 тысячи грн, а врач 20 тысяч грн, не повышает настроения. Потому что перспективы у коммунальных медучреждений не радужные. Надо оптимизироваться, сокращать ставки, уменьшать финансирование на содержание больниц и т.д.», - с этого глава областного совета Виктор Федорченко начал заседание рабочей группы по изучению резервов наполнения местных бюджетов, экономного, эффективного и рационального использования бюджетных средств в коммунальных предприятиях отрасли здравоохранения.

О ситуации на своих предприятиях рассказали директора специализированного диспансера радиационной защиты населения, госпиталя ветеранов войны, кардиологического диспансера, перинатального центра, диагностического центра, фтизиопульмонологического медицинского центра и центра инфекционных заболеваний и дерматологии имени Красовицкого.

Ситуация в медучреждениях разная. В основном все зависит от пакетов, контрактуемых НСЗУ. Отдельные предприятия смогут самостоятельно справиться с выплатой повышенных зарплат, у других средств не хватает. Например, диспансеру радиационной защиты – 19,6 млн грн, перинатальному центру и центру инфекционных болезней – по 24 млн грн.

«Учреждения, имеющие большое количество пакетов, действительно получат больше денег, и это, очевидно, позволит им при желании и умении поднять зарплаты персонала. Однако для некоторых заведений, законтрактованных с НСЗУ на небольшое количество услуг, денег не хватит, чтобы выполнить постановление правительства и обещание президента», - подчеркнул во время обсуждения первый заместитель главы областного совета Александр Стрельченко. Он отметил, что, возможно, депутаты будут обращаться к руководству страны, чтобы из государственного бюджета была предоставлена целевая субвенция для обеспечения задекларированного повышения труда медицинских работников. Потому что для областного бюджета это бремя очень тяжелое.

Начальник управления имуществом облсовета Дмитрий Нагорный обратился к руководителям ОГА, чтобы они включились в работу и решали, как выходить из ситуации. Так как заведения – образцовые и закрывать их из-за недофинансирования нельзя. Глава имущественной комиссии Вера Лаврик предложила руководителям больниц предоставить депутатам полный анализ по наполненности больниц, необходимости отделений и коек, возможности экономии. Только после этого будет очевидна смета.

«Когда мы получим от вас эти расчеты, мы сможем встретиться с представителями НСЗУ и говорить с ними на языке цифр», - отметил Виктор Федорченко.

Депутат Никита Баня подчеркивал, что для того, чтобы понять, сколько действительно нужно средств на зарплату, стоит проанализировать текущую ситуацию, сравнить свое заведение с тем, где уже способны обеспечить новый уровень оплаты труда. А еще, уверен, руководители должны тратить средства на зарплаты, а не на другие нужды учреждения. И только остатки вкладывать в развитие.

Глава бюджетной комиссии Олег Медуница предложил привлечь к обсуждению ситуации в медицинских учреждениях области и руководителей территориальных громад. Поскольку из-за несогласованных действий среди областных и городских или районных учреждений, расположенных на одной территории, возникает конкуренция, которая не дает позитива ни одной стороне. Также он выразил обеспокоенность тем, как будут финансироваться 4 областных учреждения, которые не подпадают под контрактирование с НСЗУ – Сумской областной специализированный Дом ребенка, Центр медико-социальной экспертизы, Сумское областное бюро судебно-медицинской экспертизы и Областная база специальной медицинской поставки.

В итоге собравшиеся решили, чтобы директора медицинских учреждений проработали более подробно свои показатели, предоставили информацию с учетом и без учета повышения зарплат в управление здравоохранения ОГА. Далее эта информация будет озвучена перед представителями НСЗУ, которые планируют приехать в Сумскую область в последней декаде января, пишет сайт облсовета.