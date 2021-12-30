В Сумах суд отменил приказ директора школы, отстранившего непривитого сотрудника Сегодня, 14 января, Заречный районный суд признал противоправным и отменил приказ директора одной из местных школ об отстранении от работы помощника воспитателя из-за отсутствия у нее профилактической прививки от COVID-19.

Суд также взыскал в пользу женщины средний заработок за время вынужденного прогула с 8 ноября 2021 года по 14 января 2022 года в сумме почти 13,5 тысячи гривен и 2 тысячи гривен морального ущерба. Судом объявлена вводная и резолютивная части решения.