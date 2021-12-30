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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:14510

Руководство Сум не желает покупать Сумской экспертно-технический центр Гоструда

Об этом сообщается в ответе Сумского городского головы Александра Лысенко на обращение общественного деятеля Владимира Ведмедева, обратившегося с предложением приобрести центр, учитывая его прибыльность и важное значение для Сумской громады.

"Ранее эти учреждения должны были находиться исключительно в государственной собственности. Однако согласно Приказу № 507 Министерства социальной политики Украины от 12.04.2018 выполнять экспертизу в сфере охраны труда и безопасности промышленного производства могут предприятия независимо от формы собственности, а сами предприятия не являются стратегически важными для государства.

Таким образом, действия государства направлены не только на поиск эффективного собственника, который в ходе торгов предложит наивысшую цену, и содействие развитию предпринимательства в регионах, но и на привлечение дополнительных инвестиций в безопасность производства, а также на обеспечение современных условий сервиса и услуг всех категорий граждан, ради которых эта реформа и реализуется. Учитывая вышеизложенное приобретение указанного государственного имущества в коммунальную собственность не усматривается целесообразным", - ответил Александр Лысенко.

Общество
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