Сумчанин стал гостренером сборной Украины по легкой атлетике

Министерство молодежи и спорта Украины назначило и.о. государственного тренера сборной Украины по легкой атлетике, и.о. главного тренера и главных и старших тренеров по видам. На заседании они были представлены членам Исполкома ФЛАУ.
И.о. государственного тренера сборной Украины по легкой атлетике назначен сумчанин Алексей Сердюченко, занимавший должность старшего тренера по прыжкам и неоднократно являвшийся тем-лидером украинской команды на чемпионатах мира и Европы. Кстати, он продолжит оставаться и старшим тренером по прыжкам.
И.о. главного тренера сборной Украины по легкой атлетике стал Александр Невский, который на протяжении десяти лет, начиная с 1991-го, был старшим тренером сборной Украины по многоборью. Долгое время работал в региональном центре Всемирной легкой атлетики.
По видам министерством были назначены следующие главные и старшие тренеры:
Главный тренер по спринту – должность вакантная
Главный тренер по видам выносливости – Сергей Лебедь
Главный тренер по прыжкам – Александр Романюк
Главная тренер по метаниям – уроженка Шостки Ирина Новожилова
Главный тренер по многоборью – Александр Невский
Главный тренер по резерву – Андрей Каратеев
Старший тренер по спринту – Крестина Ромащук
Старший тренер по видам выносливости – Леонид Масунов
Старший тренер по видам выносливости – Евгений Мазур
Старший тренер по видам выносливости – Алексей Казанин
Старший тренер по прыжкам – Алексей Сердюченко
Старший тренер по метаниям – Максим Островский
Старший тренер по многоборью – Алексей Касьянов
Старшая тренер по резерву – Инна Золотова