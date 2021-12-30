Сумчанин стал гостренером сборной Украины по легкой атлетике На исполкоме ФЛАУ представили и.о. государственного и и.о. главного тренера и их команду.

Министерство молодежи и спорта Украины назначило и.о. государственного тренера сборной Украины по легкой атлетике, и.о. главного тренера и главных и старших тренеров по видам. На заседании они были представлены членам Исполкома ФЛАУ.

И.о. государственного тренера сборной Украины по легкой атлетике назначен сумчанин Алексей Сердюченко, занимавший должность старшего тренера по прыжкам и неоднократно являвшийся тем-лидером украинской команды на чемпионатах мира и Европы. Кстати, он продолжит оставаться и старшим тренером по прыжкам.

И.о. главного тренера сборной Украины по легкой атлетике стал Александр Невский, который на протяжении десяти лет, начиная с 1991-го, был старшим тренером сборной Украины по многоборью. Долгое время работал в региональном центре Всемирной легкой атлетики.

По видам министерством были назначены следующие главные и старшие тренеры:

Главный тренер по спринту – должность вакантная

Главный тренер по видам выносливости – Сергей Лебедь

Главный тренер по прыжкам – Александр Романюк

Главная тренер по метаниям – уроженка Шостки Ирина Новожилова

Главный тренер по многоборью – Александр Невский

Главный тренер по резерву – Андрей Каратеев

Старший тренер по спринту – Крестина Ромащук

Старший тренер по видам выносливости – Леонид Масунов

Старший тренер по видам выносливости – Евгений Мазур

Старший тренер по видам выносливости – Алексей Казанин

Старший тренер по прыжкам – Алексей Сердюченко

Старший тренер по метаниям – Максим Островский

Старший тренер по многоборью – Алексей Касьянов

Старшая тренер по резерву – Инна Золотова