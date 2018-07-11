Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58329

На Сумщине собираются утеплить 200 многоэтажек

В 2022 году на Сумщине стартует программа «Большая термомодернизация».

Об этом на селекторном совещании с представителями громад рассказали временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Тарас Савченко и заместитель главы облгосадминистрации Елена Бойко.

Тарас Савченко подчеркнул, что громады должны сегодня подать в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации уточняющие списки многоквартирных домов для участия в этой программе. Предварительно громады предоставили более 200 домов, которые хотят термомодернизировать в рамках этой программы.

Как сообщил советник главы облгосадминистрации Роман Гученко, цель программы – сокращение потерь тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость. Кроме того, программа позволит создать комфортные условия для проживания в многоэтажках. Ведь термомодернизация – это не только замена окон и утепление фасадов. Это масштабная реконструкция домов.

По его словам, в феврале громады уже должны работать над разработкой проектов по термомодернизации, а с мая начинать строительные работы.

Планируется, что 70% средств будут выделяться из госбюджета, а 30% – из местного бюджета. Кроме того, к этому процессу следует подключать и владельцев многоквартирных домов. Они также должны нести ответственность за свое жилье и его модернизацию.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что анонсированная программа термомодернизации стартует в текущем году и предусматривает утепление 5000 многоквартирных домов, а также повышение энергоэффективности бюджетных и коммунальных учреждений. На реализацию программы предусмотрено около 50 млрд гривен.

Общество Термомодернизация
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

22.11.2019 11:11

В Сумах хотят за европейские деньги утеплить три школы

Состоялось заседание Руководящего комитета проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы»....

В Сумах проводится термомодернизация школ
11.07.2018 17:11

В Сумах проводится термомодернизация школ

В Сумах управления капитального строительства и дорожного хозяйства осуществляет реконструкцию-термомодернизации зданий учреждений общего среднего образования....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 538 человек
Сегодня 08:44
В Кролевце сдуло центральную елку
Сегодня 18:32
На Сумщине собираются утеплить 200 многоэтажек
Сегодня 17:58
Сумчанин стал гостренером сборной Украины по легкой атлетике
Сегодня 17:33
На Сумщине за пару месяцев освоили 12 млн грн на капремонте школы
Сегодня 16:49
В Сумском облсовете не знают, где брать средства на повышенную зарплату медикам
Сегодня 16:11
В Конотопе пьяный водитель на авто врезался в забор
Сегодня 16:10
В Сумах суд отменил приказ директора школы, отстранившего непривитого сотрудника
Сегодня 15:55
КП «Дорремстрой» надеется заработать 113 млн грн за содержании дорог в Сумах
Сегодня 15:33
На Сумщине агрофирма матери мэра Бурыни нанесла беспрецедентный ущерб окружающей среде
Сегодня 15:20
Руководство Сум не желает покупать Сумской экспертно-технический центр Гоструда
Сегодня 15:14
В Глухове во время ликвидации возгорания пожарные спасли женщину
Сегодня 14:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.