На Сумщине собираются утеплить 200 многоэтажек В 2022 году на Сумщине стартует программа «Большая термомодернизация».

Об этом на селекторном совещании с представителями громад рассказали временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Тарас Савченко и заместитель главы облгосадминистрации Елена Бойко.

Тарас Савченко подчеркнул, что громады должны сегодня подать в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации уточняющие списки многоквартирных домов для участия в этой программе. Предварительно громады предоставили более 200 домов, которые хотят термомодернизировать в рамках этой программы.

Как сообщил советник главы облгосадминистрации Роман Гученко, цель программы – сокращение потерь тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках населения и усилит энергетическую независимость. Кроме того, программа позволит создать комфортные условия для проживания в многоэтажках. Ведь термомодернизация – это не только замена окон и утепление фасадов. Это масштабная реконструкция домов.

По его словам, в феврале громады уже должны работать над разработкой проектов по термомодернизации, а с мая начинать строительные работы.

Планируется, что 70% средств будут выделяться из госбюджета, а 30% – из местного бюджета. Кроме того, к этому процессу следует подключать и владельцев многоквартирных домов. Они также должны нести ответственность за свое жилье и его модернизацию.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что анонсированная программа термомодернизации стартует в текущем году и предусматривает утепление 5000 многоквартирных домов, а также повышение энергоэффективности бюджетных и коммунальных учреждений. На реализацию программы предусмотрено около 50 млрд гривен.